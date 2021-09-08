Ersin Düzen'den Güneş'e: Z raporunu alsak mı artık hocam
Hollanda-Türkiye maçının devre arasında yorumcu Ersin Düzen attığı tweetle A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i istifaya çağırdı.
Türkiye, Hollanda'da kabus gibi gece yaşadı. Rakibine 6-1 mağlup olan A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda liderlikten oldu. Karşılaşmanın devre arasında yorumcu Ersin Düzen olay bir paylaşımda bulundu.
"Cebelitarık kadar olamadık"
Ersin Düzen sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için "Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler" demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!"