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Spor Ersin Düzen'den Güneş'e: Z raporunu alsak mı artık hocam
Spor

Ersin Düzen'den Güneş'e: Z raporunu alsak mı artık hocam

Hollanda-Türkiye maçının devre arasında yorumcu Ersin Düzen attığı tweetle A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'i istifaya çağırdı.

Yeniakit Publisher
2021-09-08 04:06:00 -
Ersin Düzen'den Güneş'e: Z raporunu alsak mı artık hocam

Türkiye, Hollanda'da kabus gibi gece yaşadı. Rakibine 6-1 mağlup olan A Milli Takım, 2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda liderlikten oldu. Karşılaşmanın devre arasında yorumcu Ersin Düzen olay bir paylaşımda bulundu.

"Cebelitarık kadar olamadık"

Ersin Düzen sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Şenol Güneş, Cebelitarık maçının ilk yarısındaki kötü oyun için "Rakibimiz Hollanda karşısında da iyi savunma yaptı. 41 dk gol yemediler" demişti. Cebelitarık kadar olamadık! A,B,C plan tutmadı, senin harf bitti. Z raporunu alsak mı artık hocam?!"

 

 

 

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