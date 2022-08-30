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Spor Ersin Destanoğlu da Hollanda’ya gidiyor!
Spor

Ersin Destanoğlu da Hollanda’ya gidiyor!

Hollanda ekibi Ajax, Ahmetcan Kaplan'dan sonra gözünü Ersin Destanoğlu'na dikti. Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon euroya kadrosuna katan Ajax, Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu için kesenin ağzını açacak.

Yeniakit Publisher
2022-08-30 14:46:00 -
Ersin Destanoğlu da Hollanda’ya gidiyor!

Hollanda ekibi Ajax, Ahmetcan Kaplan'dan sonra gözünü Ersin Destanoğlu'na dikti. Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon euroya kadrosuna katan Ajax, Beşiktaş'ın file bekçisi Ersin Destanoğlu için kesenin ağzını açacak.

Hollanda devi Ajax, Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon euroya aldıktan sonra gözünü Beşiktaşlı Ersin Destanoğlu'na çevirdi. Kaleci arayışındaki Ajax, Ersin için kesenin ağzını açacak.

Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz ve Emirhan İlkhan'ın ardından bir genç yıldıza daha talip çıktı.

İngiliz basınından Talksport'un haberine göre; Andre Onana ile yollarını ayıran ve takıma yeni bir kaleci kazandırmak isteyen Hollanda Eredivisie'nin güçlü ekiplerinden Ajax, Ersin Destanoğlu için Beşiktaş'a teklifte bulundu.

Haberde Beşiktaş ile Ajax arasında henüz bir anlaşma sağlanmadığı belirtilirken, görüşmelerin devam ettiğine yer verildi.

Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin Destanoğlu kariyerinde çıktığı 142 maçta 46 kez kalesini gole kapattı.

 

 


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