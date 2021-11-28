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Gündem Ersan Şen'in ilginç anları! Burnunu karıştırırken yakalandı
Gündem

Ersan Şen'in ilginç anları! Burnunu karıştırırken yakalandı

Muhalefetin çığırtkanı Ersan Şen, canlı yayında burnunu karıştırırken yakalandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 07:48:00 - 2021-11-28 09:13:17

Çıktığı canlı yayınlarda muhalefet sözcülüğüne soyunan felaket çığırtkanı Ersan Şen, Habertürk'te yine canlı yayındaydı.

Hemen hemen katıldığı tüm canlı yayın programlarında, her konuda yalan yanlış fikir yürüten Ersan Şen, mide bulandıran görüntülere imza attı.

Program sırasında kameraların kendisinde olmadığını düşünen Şen, burnunu karışıtırırken görüntülendi.

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Yorumlar

ERMAN

...  Kusur arayan değil gizleyen olun.
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Deli İbo

Adamın zihniyeti, tiniyeti vede ruhiyatı pis ve şer odaklı olunca, fiziki kirliliğide ortaya çıkıyor. Bunlar nede olsa entel, toplum içinde burun karıştırmakta bu pislikler sayesinde adet olur. Tıpkı bunların gençliğinin tolum içinde öpüşüp, seviştiği gibi.
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