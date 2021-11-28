Ersan Şen'in ilginç anları! Burnunu karıştırırken yakalandı
Muhalefetin çığırtkanı Ersan Şen, canlı yayında burnunu karıştırırken yakalandı.
Çıktığı canlı yayınlarda muhalefet sözcülüğüne soyunan felaket çığırtkanı Ersan Şen, Habertürk'te yine canlı yayındaydı.
Hemen hemen katıldığı tüm canlı yayın programlarında, her konuda yalan yanlış fikir yürüten Ersan Şen, mide bulandıran görüntülere imza attı.
Program sırasında kameraların kendisinde olmadığını düşünen Şen, burnunu karışıtırırken görüntülendi.