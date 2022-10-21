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Gündem Ersan Şen'i çileden çıkaracak hareket! Resmen neye uğradığını şaşırdı
Gündem

Ersan Şen'i çileden çıkaracak hareket! Resmen neye uğradığını şaşırdı

TV100 ekranlarında yayınlanan Sağlı Sollu programında gergin dakikalar yaşandı. Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünü yaptığı programda, her konuda ahkam kesmeyi kendisine vazife edinen hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile bir başka hukukçu Serkan Toper arasında ipler gerildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-21 12:32:00 -
Ersan Şen'i çileden çıkaracak hareket! Resmen neye uğradığını şaşırdı

 

TV100 ekranlarında yayınlanan Sağlı Sollu programında gergin dakikalar yaşandı.

Erdoğan Aktaş'ın moderatörlüğünü yaptığı programda, her konuda ahkam kesmeyi kendisine vazife edinen hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile bir başka hukukçu Serkan Toper arasında ipler gerildi.

Ekonomi gündemini değerlendiren ikili arasında başlayan tartışma, ilginç bir protestoyla devam etti.

"Arkamı dönerim, protesto ediyorum"

Ersan Şen'in kendisini dinlemediğini ve söz hakkı alamadığını vurgulayan Serkan Toper, "Arkamı dönerim, protesto ediyorum, benim söz hakkımı gasbediyor şu an." dedi.

Serkan Toper ekranlara sırtını dönerken, Ersan Şen de bu protestoya tepki gösterdi.

 

 

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