Ersan Şen'den tüm Türkiye'yi şok eden hamle! Yazık, vallahi yazık

Mevlüt Tezel, Sabah gazetesindeki köşe yazısında ünlü avukat Ersan Şen'i ele aldı. Şen'in, Eylem Tok davasında müşteri çekmek amacıyla yaptığı açıklamaları eleştiren Tezel ayrıca, Şen'in 6 Şubat depremlerinde sorumlu tutulan firari sanıkları savunmasını da tartışmaya açtı. Tezel, avukatların profesyonellik adı altında her davayı kabul etmelerinin etik olmadığını ifade ettiği yazısında şunları kaydetti:

"Ünlü hukukçu Ersan Şen'e canlı yayında "Eylem Tok gelse davasını alır mısınız?" diye soruldu. O da tebessüm ederek "Şartlarda anlaşırsak olur" dedi.

Sonra da "Eylem Tok, çocuğunu kaçırdığı için suçlu bulunamaz. Ancak delil karartma gibi bir durum söz konusu olursa, o zaman suçlu kabul edilebilir..." diyerek bir anlamda müşteriye 'gel gel' yaptı!

Bazı avukatlar Şen'le aynı mesleği yaptığım için utanç duyuyorum diye yorum paylaştı.

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Avukatlarla ilgili toplumda yanlış bir kanı var!

Tok'u kimse savunmak istemezse zorunlu müdaafi avukatlık uygulaması devreye girer. Baro bir avukatı Tok'u savunması için görevlendirir ve avukat bunu ret edemez!

Avukat arkadaşını vuran katili savunmak zorunda kalan avukatlar bile var!

Bir suçlamaya tabi tutulan herkes 'zanlı'dır. Ama mahkemede yargılanana ve sonuç alınana kadar hiçbir zanlı suçlu değildir.

İğrenç suçlardan zanlı olarak mahkemeye çıkarılan ama suçsuz olduğu anlaşılan insanlar ya da 20-30 yıl hapis yatıp sonradan suçsuz olduğu ortaya çıkanlar da var.

O yüzden bir caniyi ya da toplum tarafından nefret edilen bir insanı savunuyor diye avukatlara kızmaya hakkımız yok.

Şen'in 6 Şubat depremlerinde 36 kişinin yaşamını yitirdiği Ezgi Apartmanı'nın saniyeler içerisinde yıkılmasından sorumlu tutulan firari sanıkları savunması için de aynı yorumu yapmak mümkün.

Şen savunmasa başka avukat savunmak zorunda kalacaktı.

Elbette Şen'in motivasyonu çok para kazanmak. Tok ile ilgili teklif gelirse bakarız derken gülümsemesi onu özetliyor.

Daha önce de yazmıştım Şen'in asıl eleştirilmesi gereken tarafı hem avukat hem de siyaset yorumcusu olması.

Ekranda nutuklar atıp adaletten, ahlaktan, erdemden bahsedip sonra da kolon kesip 36 kişinin ölümüne neden olanları, arabayla adam ezip öldüren oğlunu ABD'ye kaçıran ve delileri karattığı iddia edilen Eylem Tok gibi toplumun sert tepki gösterdiği kişileri savunamazsınız.

"Ben avukatım, profesyonelim" deyip de işin içinden çıkamazsınız!

Şen ekranda prim yapıp sonra da büyük suçlar işleyenleri savunup, büyük paralar kazanma derdinde gibi gözüküyor.

Dünyada işini ne kadar iyi yapıyor olsa da Şen gibi işine geldiğince 'profesyonel' olanları ekrana çıkarmazlar. Ama bizde Şen gibiler ekrana çıkıyor!"