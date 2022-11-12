Ersan Şen'den skandal sözler! AK Parti'ye ve Başkan Erdoğan'a destek verenleri böyle hedef aldı
Sözde hukukçu Ersan Şen katıldığı bir programda AK Parti'ye ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a oy verenleri, "Örümcek Kafalı" olarak nitelendirdi. Ersan Şen'in skandal sözlerine çok sayıda tepki yağdı.
Sözde hukukçu Ersan Şen, Habertürk TV'de katıldığı canlı yayında AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek verenleri "Örümcek Kafalı" olarak tanımlayarak hakaretler savurdu.
Şen yaptığı skandal açıklamada, "Çare değişim. Bu insanlara mahkum değil bu ülke. 85 milyonu bu iki insana emanet ettiniz. Sizin örümcek kafalarınız böyle" ifadelerini kullandı.
Şen'in skandal sözlerine çok sayıda tepki yağarken Twitter'da "Haddini Bil Ersan Şen" etiketiyle binlerce tweet atıldı.