Ersan Şen sonunda bunu da söyledi: Şartlarda anlaşırsak Eylem Tok'un oğlunun davasını alırım
Depremde onlarca vatandaşımıza mezar olan müteahhitleri savunduğu için tepki çeken Ersan Şen son açıklamasıyla bu kadar da olmaz dedirtti.
6 Şubat depremlerinde müteahhitleri savunmasıyla tepki çeken avukat Ersan Şen, canlı yayında kendisine sorulan "Eylem Tok gelse oğlunun davasını alır mısınız?" sorusuna "Şartlarda anlaşırsak neden olmasın?" dedi.
Şen, imamları da ayağa kaldıracak sözler kullanarak "Beni imam gibi düşünün ya gömüp dua ya kaldırırsın." şeklinde konuştu.
6 Şubat depremlerinde müteahhitleri savunmasıyla tepki çeken avukat Ersan Şen, canlı yayında kendisine sorulan "Eylem Tok gelse oğlunun davasını alır mısınız?" sorusuna "Şartlarda anlaşırsak neden olmasın?" dedi. Şen, imamları da ayağa kaldıracak sözler kullanarak "Beni imam gibi düşünün ya gömüp dua ya kaldırırsın." şeklinde konuştu.
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