Ersan Şen de utanma yok! MEB canlı yayında yalanladı, o ısrar etti

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Habertürk TV canlı yayınında konuşan Ersan Şen, örgün eğitime gitmek zorunda olup gidemeyen öğrenci sayısının 1 milyon 750 bin kişi olduğunu iddia etti.

Ersan Şen'in iddiası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından canlı yayına gönderilen mesajla yalanlandı.

MEB'in mesajını program konuklarından Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı okudu.

Ilıcalı, Açık Ortaokul'da 142 bin kayıtlı öğrenciden yalnızca 7 bininin 18 yaş altı olduğunu söyledi. Açık Lise'de de yalnızca 132 bin öğrencinin 18 yaş altı olduğunu aktardı.

Ersan Şen'in, 1 milyon 750 bin öğrencinin örgün öğretime gitmesi gerekirken yoksulluktan okuyamadığı iddiası canlı yayında yalanlanırken, Şen utanmaz bir insan olduğunu bir kez daha ortaya koyarak ısrarla, "Rakamlar beni doğruluyor" diyerek yalanını sürdürdü.