  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin resmi ajansından Türkiye'ye övgü dolu sözler! 'Akla gelen ilk ülke Türkiye'

ABD'li sözcüden Libya-Yunanistan krizini soran Türk muhabire dikkat çeken cevap! Perde arkasında ABD mi var?

CHP'nin 'satılmış' vekilinin derdi belli oldu! 'Biz içkimizi rahatça içebiliyorduk'

Ersan Şen de utanma yok! MEB canlı yayında yalanladı, o ısrar etti

O iftiraya sert tepki: Bizler üretiyoruz, birileri bunu kasten yapıyor

Aslı Baykal'dan 'Hamburger'ci Kılıçdaroğlu'na olay gönderme! Bombalamaya devam ediyor

MİT ev sahipliğinde CIA-SVR görüşmesine ilişkin ABD'den açıklama geldi

Sorumsuz Pitbull sahibi felakete yol açıyordu!

Dünya Kupası'nda flaş içki kararı!

Bunlar milletin vekili değil mahalle kabadayısı! CHP'li vekiller başkanın kürsüsünü bastı
Siyaset Ersan Şen de utanma yok! MEB canlı yayında yalanladı, o ısrar etti
Siyaset

Ersan Şen de utanma yok! MEB canlı yayında yalanladı, o ısrar etti

Ersan Şen'in uzaktan eğitime ilişkin iddiası MEB tarafından canlı yayında yalanlandı. Şen, MEB tarafından gelen bilgilere rağmen yalanını sürdürerek utanmaz bir insan olduğunu yeniden ortaya koydu.

Yeniakit Publisher
2022-11-19 01:45:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Ersan Şen, örgün eğitime gitmek zorunda olup gidemeyen öğrenci sayısının 1 milyon 750 bin kişi olduğunu iddia etti.

Ersan Şen'in iddiası Milli Eğitim Bakanlığı tarafından canlı yayına gönderilen mesajla yalanlandı.

MEB'in mesajını program konuklarından Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı okudu.

Ilıcalı, Açık Ortaokul'da 142 bin kayıtlı öğrenciden yalnızca 7 bininin 18 yaş altı olduğunu söyledi. Açık Lise'de de yalnızca 132 bin öğrencinin 18 yaş altı olduğunu aktardı.

Ersan Şen'in, 1 milyon 750 bin öğrencinin örgün öğretime gitmesi gerekirken yoksulluktan okuyamadığı iddiası canlı yayında yalanlanırken, Şen utanmaz bir insan olduğunu bir kez daha ortaya koyarak ısrarla, "Rakamlar beni doğruluyor" diyerek yalanını sürdürdü.

Milyonluk davalara bakan Ersan Şen, mafya babasının avukatlığına soyundu
Milyonluk davalara bakan Ersan Şen, mafya babasının avukatlığına soyundu

Gündem

Milyonluk davalara bakan Ersan Şen, mafya babasının avukatlığına soyundu

Yancı Ersan Şen'den 'yok artık' dedirten 'ihale' savunması: Çocukları taş mı yesin?
Yancı Ersan Şen'den 'yok artık' dedirten 'ihale' savunması: Çocukları taş mı yesin?

Siyaset

Yancı Ersan Şen'den 'yok artık' dedirten 'ihale' savunması: Çocukları taş mı yesin?

Rengini belli etti! Ersan Şen, cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Rengini belli etti! Ersan Şen, cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Gündem

Rengini belli etti! Ersan Şen, cumhurbaşkanı adayını açıkladı

Bu adam kendini ne sanıyor! Ersan Şen, adaylığını ilan etti
Bu adam kendini ne sanıyor! Ersan Şen, adaylığını ilan etti

Gündem

Bu adam kendini ne sanıyor! Ersan Şen, adaylığını ilan etti

Ekrem'den Ersan Şen'e beklediği ekmek geldi: İBB'nin PKK davasında avukatlığını yapacak
Ekrem'den Ersan Şen'e beklediği ekmek geldi: İBB'nin PKK davasında avukatlığını yapacak

Gündem

Ekrem'den Ersan Şen'e beklediği ekmek geldi: İBB'nin PKK davasında avukatlığını yapacak

Ersan Şen'i çileden çıkaracak hareket! Resmen neye uğradığını şaşırdı
Ersan Şen'i çileden çıkaracak hareket! Resmen neye uğradığını şaşırdı

Gündem

Ersan Şen'i çileden çıkaracak hareket! Resmen neye uğradığını şaşırdı

Ersan Şen ve Aytunç Erkin birbirine girdi! 'Sen Kılıçdaroğlu'na tapınıyorsun...'
Ersan Şen ve Aytunç Erkin birbirine girdi! 'Sen Kılıçdaroğlu'na tapınıyorsun...'

Medya

Ersan Şen ve Aytunç Erkin birbirine girdi! 'Sen Kılıçdaroğlu'na tapınıyorsun...'

 

7
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Muş

Omurgasız insansı arıyorsanız Ersan ve bunun gibilere birde kaç ayağı olmayan masaya bakmanız yeterli

Şıkıdım ....

Oynama şıkıdım , şıkıdıııım. Şen şıkırdak. Türkiye ' de insanların ilk okul ve sonrası orta , lise ve üniversite eğitimi alma imkanı en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Tabii bu yeterli mi ? Asla olamaz. Üniversite sonrası bilimde ileri olmak için master ve doktora sayısı da önemlidir. Yalnız Şen Şıkırdak , Cumhuriyet ' in başlangıç yıllarından 1950 ' ye kadar kaç okulumuz , kaç üniversitemiz vardı. Bunların ne kadarı Osmanlı döneminde faaldi. 1950 ye kadar açılan yeni Lise sayısı , üniversite sayısı değil fakülte sayısı kaçtır. Bir de 1950 de okur yazarlık % kaçtır. Sadece okur yazar oranı % 30 ' dur. Toplumun % 70 ' i okuma yazma bilmiyordu. 1950 de bu okuma yazma bilmeyenler ki % 70 kesim , yani cello bellolar ; senin kafadaki sözde okur yazar olan % 30 luk kara faşist , cemahiriyeciler tarafından ezildi. Sonraki süreç , sizin gibi karafaşistlere karşı % 70 ' lik Türk halkı sıfırdan eğitim alıp , bu günlere demokrasi şehitleri vererek gelmiştir. Ersan Şen sen bir psikiyatrik vakasın. Sen hastasın. Sen senin gibiler etrafa ruh hastalığı saçıyorsunuz.
TÜM YORUMLARA GİT ( 7 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23