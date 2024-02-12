Ersan Şen, CHP'li seçmene çağrı yaptı: Oy vermeyin

Muhalefete yakınlığıyla bilinen yorumcu Ersan Şen, ana muhalefet partisinin İstanbul'un Beşiktaş, Kadıköy ve Bakırköy ilçelerinde aday seçerken seçmeninin taleplerine karşı dayatmacı yöntem benimsediğini söyledi.

CHP'ye jakoben benzetmesi

Sözcü TV'de CHP'ye isyan eden Şen, "Ey siz Kadıköylüler, ey siz Beşiktaşlılar, ey siz Bakırköylüler, Cumhuriyet Halk Partisi size tepeden inme adaylar gösteriyorsa, parmakla işaret ediyorsa, Jakoben siyasi metodu devam ettiriyorsa sizde CHP’nin zoraki gösterdiği adaylara oy vermeyin kardeşim, kim hizmet edecekse ona oy verin. Önemli değil kim olup olmadığı." sözlerini sarf etti.