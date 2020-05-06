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Gündem

Erol Mütercimler yine ortaya çıktı! 'Devlet burada haklı'

Sürekli, “Kriz kapıda, savaş geliyor, iç savaş çıkacak” söylemleriyle kriz çığırtkanlığı yapan ve her seferinde sözleri havada kalan gazeteci-yazar Erol Mütercimler, bu kez sözde Ermeni soykırımına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-06 19:41:00 - 2020-05-06 19:43:41
Erol Mütercimler yine ortaya çıktı! 'Devlet burada haklı'

Gündemde kalmak adına ilginç çıkışlarda bulunan ve ortaya attığı komplo teorileriyle bilinen Erol Mütercimler, 1915 olaylarına ilişkin konuştu.

Erol Mütercimler, 1915 olaylarını başlatan tarafından Ermeniler olduğunu ve Osmanlı'nın zorunlu göç kararında haklı olduğunu söyledi.

Mütercimler, kişisel Youtube kanalında yaptığu açıklamada, "Soykırım filan söz konusu değil. Soykırım olmuş olsaydı, yargılanmalarda bunlar ortaya çıkardı. Yüzyıla yakın önce olan şeylerin yeniden gündeme getirilmesinin sebebi Ermeni Lobisi'dir. Bu konuda üç yüze yakın kitap vardır. Çıkıp '1,5 milyon Ermeni öldürüldü' deyince size Nobel Edebiyat Ödülü'nü veriyorlar. İşte bunun üzerine Fatih Akın gibi adamlar film yapıyor. Gişe yapıyor. Bugün gelinen noktada, her iki tarafın acısı var. İki tarafın katliamları var. Ama Ermenilerin, Türklere yaptığı birçok katliam var. Kafkasya bölgesinde özellikle büyük zulüm var. Ölümler, öldürmeler ilk olarak Ermeniler tarafından başlatıldı. Bunların arkasında Çarlık Rusya, İngiltere ve ABD vardı. Plan, proje Almanlar tarafından ortaya atıldı. Sonraki süreçte, Ermeniler, bizim 36 dışişlerimizi şehit ettiler. Sonuç olarak buradaki karar, zorunlu göç kararıdr. Devlet haklıdır. Çünkü burada bir isyan var. Ermeni komitacılar, emperyalizm ile işbirliği yaparak Osmanlı'yı arkadan vuruyor. Türk Müslümanlara saldırıyorlar" dedi.

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