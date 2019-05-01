Erol Mütercimler ne yapmaya çalışıyor? "Kılıçdaroğlu görevini bırakmazsa öldürülecek"
Sırf gündeme gelmek için konuşan Erol Mütercimler, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda "sağlık gerekçeleri" ile görevinden ayrılacağını, aksi takdirde ise öldürüleceği iddiasında bulundu.01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:38
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı "Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte Türkiye İttifakı olarak hareket etmeliyiz" açıklamasına ilişkin Erol Mütercimler değerlendirmelerde bulundu.
Başı boş kehanetler tanınan Mütercimler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili havadan iddialarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'nun "sağlık gerekçelerini" göstererek yakın zamanda görevinden ayrılacağını iddiasında bulunan Mütercimler, aksi takdirde CHP liderinin ölümcül bir suikastle karşı karşıya kalacağını öne sürdü.
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