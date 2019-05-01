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Erol Mütercimler ne yapmaya çalışıyor? "Kılıçdaroğlu görevini bırakmazsa öldürülecek"

Sırf gündeme gelmek için konuşan Erol Mütercimler, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yakın zamanda "sağlık gerekçeleri" ile görevinden ayrılacağını, aksi takdirde ise öldürüleceği iddiasında bulundu.

01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:38
Erol Mütercimler ne yapmaya çalışıyor? "Kılıçdaroğlu görevini bırakmazsa öldürülecek"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Twitter hesabından yaptığı "Ülkemizin bekasını ilgilendiren meselelerde, siyasi görüş ayrılıklarımızı bir tarafa koyarak, 82 milyon hep birlikte Türkiye İttifakı olarak hareket etmeliyiz" açıklamasına ilişkin Erol Mütercimler değerlendirmelerde bulundu.

Başı boş kehanetler tanınan Mütercimler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili havadan iddialarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'nun "sağlık gerekçelerini" göstererek yakın zamanda görevinden ayrılacağını iddiasında bulunan Mütercimler, aksi takdirde CHP liderinin ölümcül bir suikastle karşı karşıya kalacağını öne sürdü.

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Haber Tarihi: 01 Mayıs 2019 Çarşamba 20:38
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. Kemal Kılıçdaroğlu
  3. Erol Mütercimler
  4. CHP

YORUM YAZ

  • BiçareBiçare1 dk önce
    Youtube'de müzik sayfası açsan, bunun keli görünüyor ve ilkbaharda iç savaş müjdeliyordu!. Siz ne ararsanız arayın, 3. veya 4. sırada bunun o zırvaları görünüyordu. O tutmadı şimdi bunları yumurtlamış. Tam bir algı operasyonu piyonu...
  • Efelerdiyari Efelerdiyari 21 dk önce
    Bu kani bozuklarinin fantazileri bile kendileri gibi sapikca..
  • HaticeHatice32 dk önce
    Bu erol mutercimler mossaddanmi cia danmi aliyor haberi bence ortaligi karistirmak istiyor kk kim oldurebilir sadece kk uzerinden hukumete vurmak icin kk ya suikast yapabilirler diyecegim o da bana ters geliyor kk nin kim oldugu neyin pesinde oldugu belli adam bu ulkeyi bolmek icin her yolu deniyor yani dis guclerle isbirligi yapan adami kim oldurecek devlet veya hukumet boyle gereksiz icin elini kana bulamaz zaten mit ve diger hic bir devlet yetkilileri asla boyle suikast girisiminde ak parti doneminde bulunmadi ha belki sagligi yerinde olmayabilir bak simdi aklima geldi eger imamoglu belediye baskanligini kaybederse belki chp nin basina gecsin diye gulen tarafindan olum emri verilebilir baska bir ihtimal aklima gelmiyor
  • İbrahim akİbrahim ak33 dk önce
    Ajan görmek isteyen erola baksın
  • Süleyman Sırrı DinçerSüleyman Sırrı Dinçer38 dk önce
    Cumhuriyet..Savcıları..göreve..Fitne..daha..başladığı..anda..gerekeni..yapmayan..devlet..Ülkemize..gelecek..diğer..fitnelere..de...davetiye..çıkarır..ki..Ortalık..yangın..yerine..döner..GEL..BAKALIM..EROL..BEY..BİLDİKLERİNİ..ANLAT..HEM..İSİM..VERİYORSUN..ORTALIĞI..GERİYORSUN...KIVIRMAK..YOK..denmeli..
  • Murat ÖzdemirMurat Özdemir44 dk önce
    Ya hu kör ölür badem gözlü olur sonra Allah korusun
  • MuratMurat46 dk önce
    Daha aşagılık birini bulduklari anda kemal i satar bu yahudi baronları. Nasıl baykaldan beterini bulunca satmislardi.
  • ÖmerÖmer47 dk önce
    Mütercimler, “Çubuk işi bunun provasıydı” demek istiyor herhalde.

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