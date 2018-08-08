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Erol Mütercimler: Kemal bey bunu yapmazsa, CHP'nin oy oranı...

Araştırmacı yazar Erol Mütercimler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, partisinin ileri gelenlerini değiştirmemesi durumunda Yerel Seçimlerde yüzde 18,5 oy alacağını söyledi.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:25

Araştırmacı yazar Erol Mütercimler, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partinin ileri gelen isimlerini değiştirmesi gerektiğini söyledi. Mütercimler, bu değişim gerçekleşmezse, CHP’nin önümüzdeki yerel seçimlerde yüzde 18,5 oy alacağını belirtti.

Erol Mütercimler, HaberTürk TV’de Teke Tek programında konuştu.

KARARGAH ZAYIF

Erol Mütercimler, CHP’de gördüğü en büyük yapısal problemin, genel başkanın karargahının zayıflığı olduğunu ifade etti.

YÜZDE 18,5 ALIR

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun partisindeki ileri gelen isimleri değiştirmesi gerektiğini savunan Mütercimler şunları söyledi:

Çok net, çok açık söylüyorum; Eğer Kemal bey Bülent Tezcan’dı, Engin Altay’dı, işte Erdoğan beydi, Muharrem beydi, bunların tamamını değiştirmezse eğer, tabandan gelen değişim talepleri.. ben size bir şey söyleyeyim mi, Mart ayındaki seçim yüzde 18,5’tur.”  

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 12:25
  1. Erol Mütercimler
  2. Habertürk
  3. CHP

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