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Siyaset Erol Mütercimler istemeden CHP zihniyetini ifşa etti!
Siyaset

Erol Mütercimler istemeden CHP zihniyetini ifşa etti!

İmam hatipler hakkındaki rezil sözleriyle bilinen CHP yandaşı Erol Mütercimler, Kanal İstanbul'u eleştirirken, yanlışlıkla CHP zihniyetini ifşa etti.

Yeniakit Publisher
2021-06-26 12:07:00 -

Yazar Erol Mütercimler, imam hatiplileri kast ederek, "İmam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız...” demişti. Rezil sözleriyle büyük tepki çeken CHP yandaşı Mütercimler, kendi zihniyetini gözler önüne seren açıklamalara devam ediyor.

Son olarak Halk TV'de katıldığı canlı yayında Kanal İstanbul'u eleştirmeye kalkışan Mütercimler, istemeden CHP zihniyetinin ülkenin faydasına olan tüm icraatlara karşı olduğunu ortaya koydu. Mütercimler, merhum Necmettin Erbakan'ın sürekli temeller attığını, CHP'lilerin o icraatları engellediğini ve temelleri söktüğünü söyledi.

Mütercimler şunları söyledi:

"Hiçbir şeyin temeli falan atılmaz. Sen de ben de çok iyi anımsayacağız. Necmettin Erbakan ışıklar içinde uyusun gider temeller atardı sonra CHP'li senatörler milletvekilleri onları alır kucaklar, çimentolardı."

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Yorumlar

Murat

Bu ülkede Atatürkçü kisveli şerefsiz bir azınlığın bu ülkeye kaybettirdi zamanı göz önüne aldığımızda belkide yapılabileceklerin onlarca katını yapamadı bu ülke vevbu namussuzlar hala bu ülkede nefes alıyorlar ama vatan evlatları bu ülkeyi batıya gammazlayan ve bir adım bile gitmesin diye yırtınan bu alçakları analarindan doğduğu güne pişman edecek bu gerçekle yuzlesecekler fazla kalmadı
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Zekeriya

CHP'nin içinden çıkan tecavüzcüler de mi imam hatipli idi.Erol Erol bütün sapıklar sizden çıkar bunları bilmiyor olamazsın.Ya HDP li tecavüzcüler onlar da mı imam hatipli? Sapık Erol.Onlara bir sözün oldu mu?Onlara söz edemezsin çünkü alırlar façanı.
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