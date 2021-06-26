Erol Mütercimler istemeden CHP zihniyetini ifşa etti!

Yazar Erol Mütercimler, imam hatiplileri kast ederek, "İmam hatipten mezun olmuş olanlar karşımıza bakın ne olarak çıkıyor; cinsi sapık, sahtekâr, ahlaksız...” demişti. Rezil sözleriyle büyük tepki çeken CHP yandaşı Mütercimler, kendi zihniyetini gözler önüne seren açıklamalara devam ediyor.

Son olarak Halk TV'de katıldığı canlı yayında Kanal İstanbul'u eleştirmeye kalkışan Mütercimler, istemeden CHP zihniyetinin ülkenin faydasına olan tüm icraatlara karşı olduğunu ortaya koydu. Mütercimler, merhum Necmettin Erbakan'ın sürekli temeller attığını, CHP'lilerin o icraatları engellediğini ve temelleri söktüğünü söyledi.

Mütercimler şunları söyledi:

"Hiçbir şeyin temeli falan atılmaz. Sen de ben de çok iyi anımsayacağız. Necmettin Erbakan ışıklar içinde uyusun gider temeller atardı sonra CHP'li senatörler milletvekilleri onları alır kucaklar, çimentolardı."