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Medya Erol Demiröz hayatını kaybetti
Medya

Erol Demiröz hayatını kaybetti

Türk sinemasının tanınan simalarından biri olan oyuncu Erol Demiröz hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-04-18 17:30:00 -
Erol Demiröz hayatını kaybetti

Tiyatro ve sinemanın tanınan ismi Erol Demiröz, 81 yaşında hayatını kaybetti.

Bir yıldır tedavi gören usta oyuncu Erol Demiröz’ün vefat haberini birkaç filminde yer aldığı Mahsun Kırmızıgül, sosyal medya hesabından duyurdu.

Mahsun Kırmızıgül paylaşımında, "Tiyatro ve sinema dünyasının en büyük ustası Erol Demiröz babamız vefat etti. Benim için çok değerli olan bir abiyi, babayı, ustayı, hemşerimi kaybettik. Ah Erol baba ah... Duruşun, fikirlerin, asaletin, insanlığın bize çok şey kattı. Bendeki yerin çok başkaydı. Seni unutmayacağız" ifadelerine yer verdi.

 

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