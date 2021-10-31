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Spor Erol Bulut'tan hakemlere sert tepki
Spor

Erol Bulut'tan hakemlere sert tepki

Galatasaray'a 2-0 yenilen Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada hakemlere sert sözlerle yüklendi.

Yeniakit Publisher
2021-10-31 22:19:00 -
Erol Bulut'tan hakemlere sert tepki

Süper Lig'in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör Erol Bulut, hakem yönetimini sert eleştirdi.

"Genelde her hakem farklı yorumluyor"

Erol Bulut yaptığı açıklamada, "İlk yarının sonlarına doğru yediğimiz gol bizi üzdü. Beşiktaş maçında da benzer bir pozisyon vardı. Hakemler bu maçta pozisyonu farklı yorumladılar. Genelde bu işin standardı yok. Genelde her hakem farklı yorumluyor. Hakem maçın başından itibaren tüm tercihlerini Galatasaray'dan yana kullandı. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum, uzayabilir" dedi.

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