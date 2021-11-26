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Spor Erol Bulut'tan flaş açıklamalar
Spor

Erol Bulut'tan flaş açıklamalar

İttifak Holding Konyaspor maçı öncesi açıklama yapan Gaziantep FK teknik direktörü Erol Bulut "Biz muhakkak 3 puan parolasıyla sahada olacağız. Bunu da futbolcularımızla birlikte alacağımızdan eminim" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 17:07:00 -
Erol Bulut'tan flaş açıklamalar

Süper Lig'in 14. haftasında 28 Kasım Pazar günü evinde İttifak Holding Konyaspor ile karşılaşacak Gaziantep FK'nin teknik direktörü Erol Bulut, maçtan 3 puan alacaklarından emin olduklarını söyledi.

Bulut, kırmızı-siyahlı ekibin antrenmanından önce basın mensuplarına, Trabzonspor maçında takımın iyi oyun ortaya koyduğunu ancak hakem hatalarının oyunun önüne geçtiğini söyledi.

Takım olarak her hafta hatalardan ders çıkararak bir sonraki maça hazırlandıklarını ifade eden Bulut, şöyle konuştu:

"Konyaspor güçlü bir ekip, bu durumda olması tesadüf değil. Gerçekten iyi top oynuyorlar, takım olarak iyi mücadele ediyorlar. Kolay maç olmayacak. Bizim için önemli bir maç. Biz muhakkak 3 puan parolasıyla sahada olacağız. Almak istediğimiz 3 puan var. Bunu da futbolcularımızla birlikte alacağımızdan eminim."

Trabzonspor karşısında futboldan çok hakem hatalarının herkes tarafından konuşulduğunu ifade eden Bulut, hakemlerin yaptığı hatalardan yakındı.

Herkes için adaletli bir maç istediklerini söyleyen Bulut, şunları kaydetti:

"Biz iyi futbol oynamaya çalıştık. 3 puan almaya çalıştık. Futbolcuları tebrik ediyorum iyi bir top oynadık. Hakem kararlarından dolayı verilmeyen kırmızı kart ve penaltı skora büyük etki yaptı. Bizim sadece istediğimiz adaletli bir maç yönetilmesi. Sadece biz değil bütün takımlarda bunu istiyor. Ama nedense bazı maçlar oynanmadan bitiyor. Buda öyle bir maçtı."

Hazırlıklar sürüyor

Kırmızı-siyahlı ekip, İttifak Holding Konyaspor maçının hazırlıklarına kulüp tesislerinde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirdiği antrenmanla devam etti.

Isınma hareketlerinin ardından koordinasyon çalışmasının yapıldığı antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.

Antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

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