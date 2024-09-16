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Spor Erol Bulut’a yol gözüktü
Spor

Erol Bulut’a yol gözüktü

Yeniakit Publisher
2024-09-16 16:15:00 - 2024-09-16 16:42:17
Erol Bulut’a yol gözüktü

İlk 5 haftada sadece 1 puan toplayan Cardiff City'de yönetim Erol Bulut'un görevine her an son verebilir.

İngiltere Championship’in 5. Hafta mücadelesinde Cardiff City Derby’ye konuk oldu.

Pride Park Stadyumu’nda oynanan mücadelede Derby rakibini 1-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 28. Dakikada Kenzo Goudmijn kaydetti.

1 PUANLA SONUNCULAR

Bu sonuç ile birlikte Erol Bulut ve öğrencileri ilk 5 haftada 4. Mağlubiyetini almış oldu. Ligde sadece 1 puanı bulunan Cardiff City son sırada yer alıyor.

GÖREVİNE SON VERECEKLER

İngiliz basınında çıkan haberlere göre Cardiff City yönetimi Erol Bulut’un görevine son vermeyi planlıyor.

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