Erol Bulut’a yol gözüktü
İlk 5 haftada sadece 1 puan toplayan Cardiff City'de yönetim Erol Bulut'un görevine her an son verebilir.
İngiltere Championship’in 5. Hafta mücadelesinde Cardiff City Derby’ye konuk oldu.
Pride Park Stadyumu’nda oynanan mücadelede Derby rakibini 1-0 mağlup etti. Ev sahibine galibiyeti getiren golü 28. Dakikada Kenzo Goudmijn kaydetti.
1 PUANLA SONUNCULAR
Bu sonuç ile birlikte Erol Bulut ve öğrencileri ilk 5 haftada 4. Mağlubiyetini almış oldu. Ligde sadece 1 puanı bulunan Cardiff City son sırada yer alıyor.
GÖREVİNE SON VERECEKLER
İngiliz basınında çıkan haberlere göre Cardiff City yönetimi Erol Bulut’un görevine son vermeyi planlıyor.
Spor
Son dakika Fenerbahçe haberi: Erol Bulut Fenerbahçe'nin yıldızını alıyor! Transferde apar topar final kararı: Gönderdi mesajı...
Spor
Erol Bulut hakkında ilk kez paylaştı: Başka takıma gidebilir! Dört ayağının üzerine düştü... Bakın ne yapmış