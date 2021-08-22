  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Erol Bulut: Şansımız yoktu
Burak Yılmaz Lille'yi hezimetten kurtardı
Terör örgütü PKK'nın Erbil'de tuzakladığı patlayıcı etkisiz hale getirildi
Van'da metruk bir yapıda 25 düzensiz göçmen yakalandı
Spor Erol Bulut: Şansımız yoktu
Spor

Erol Bulut: Şansımız yoktu

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, berabere biten Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-22 01:55:00 -
Erol Bulut: Şansımız yoktu

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Gaziantep FK sahada 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuşan Erol Bulut, Alanyaspor'dan eski öğrencisi Fabrice N'Sakala'nın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle siyah-beyazlı kulübe geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Futbolda görmek istemediğimiz bir durum. Bir anda yere yığıldı ve büyük şok yaşadık. Aklıma direkt Avrupa Şampiyonası, Christian Eriksen geldi. Şok yaşadım. Durumu iyiymiş. Buradan çıkıp ziyaretine gideceğim. Beşiktaş camiasına çok geçmiş olsun.

Önümüzdeki hafta 2-3 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Daha iyi bir Gaziantep izletmek istiyoruz. Biraz daha şanslı olsaydık buradan 3 puanla ayrılmış olacaktık. Detaylar üzerinde çalışacağız. Doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay