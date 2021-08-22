Erol Bulut: Şansımız yoktu

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Gaziantep FK sahada 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Karşılaşma sonrası beIN SPORTS'a konuşan Erol Bulut, Alanyaspor'dan eski öğrencisi Fabrice N'Sakala'nın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle siyah-beyazlı kulübe geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Futbolda görmek istemediğimiz bir durum. Bir anda yere yığıldı ve büyük şok yaşadık. Aklıma direkt Avrupa Şampiyonası, Christian Eriksen geldi. Şok yaşadım. Durumu iyiymiş. Buradan çıkıp ziyaretine gideceğim. Beşiktaş camiasına çok geçmiş olsun.

Önümüzdeki hafta 2-3 transfer daha yapmayı düşünüyoruz. Daha iyi bir Gaziantep izletmek istiyoruz. Biraz daha şanslı olsaydık buradan 3 puanla ayrılmış olacaktık. Detaylar üzerinde çalışacağız. Doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum."