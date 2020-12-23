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Spor Erol Bulut: Medyada küfür ve laf işitiyoruz
Spor

Erol Bulut: Medyada küfür ve laf işitiyoruz

Medipol Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, medyada küfür ve laf işittiklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 22:46:00 -
Erol Bulut: Medyada küfür ve laf işitiyoruz

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut maç sonrası yaptığı açıklamada, "Zor bir süreçten geçtik. Taraftarlarımız da haklı olarak eleştirdiler. Medyada zaten yeterince laf ve küfür işitiyoruz. Ben bunları hak ettiğimizi düşünmüyorum. Yeni kurulan bir takımız. Ekip, oyuncular her şey yeni... Bazı konular zaman alıyor. Sezon başı kamp için sadece 4 haftamız vardı. Bazen bu konular zaman alıyor. Biz taraftarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Bulut, bugün zor bir maç geçirdiklerini söyleyerek, “Kazanmamız gereken bir maçtı. Çok eksiğimiz olmasına rağmen, yedek kulübemizde eksiğimiz olmasına rağmen futbolcular müthiş mücadele verdiler. 1-0 geriye düşmemize rağmen öne geçip 3 puanı aldık. Futbolcular hiçbir zaman inancını kaybetmedi ve birbirine destek çıktı. 1-0’dan 4-1’e getirip hak ettiğimiz 3 puanı aldık” dedi.

“Sakatlarımızdan 1 veya 2’si dönebilir”

Bay arasını en iyi şekilde değerlendirmeye çalışacaklarını belirten Bulut, “Eksiklikleri gidereceğiz. Sahada çalışmamız lazım, bazı eksiklikler var. Kendi kalemizde rakibe verdiğimiz pozisyonlar var. Hücumda pozisyonu daha iyi değerlendirmeyle ilgili. Sakatlarımız evet var. 1-2 kişi dönebilir gibi gözüküyor ama önümüzdeki günlerde süreci daha iyi göreceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hakemlerin kasten hata yaptığını düşünmüyorum”

Hakemle ilgili bugün çok konuşulduğunu söyleyen Erol Bulut, “Gerginlik oldu sahada verilen kartlarda. Biz pozisyonlara saygı duyduk. Bizim geçen hafta yaşadıklarımız var. Verilmeyen penaltı, gol ve ofsayt çizgileri oldu. Konyaspor maçında verilmeyen gol ve 2-0 kaybettiğimiz maç var. Beşiktaş maçında yediğimiz gollerden öncesinde olan fauller var. Ben hiçbir zaman hakemlerle ilgili çok konuşmadım. Başakşehir’in aleyhine verilmiş pozisyonlar var gibi açıklandı hakemle ilgili. Göksel başkanı dinledim. Hakemlerin kasten hata yaptığını düşünmüyorum. Biz de bunları yaşadık. İnşallah bundan sonra daha iyi olur” dedi.

“Benim dışımda herkes Fenerbahçe’ye taktikler uyduruyor”

Taktiklerle ilgili gerçekten çok güzel yorumlar yapıldığını dile getiren Bulut, “Herkesin görüşüne saygım var. Benim dışımda herkes Fenerbahçe’ye taktikler uyduruyor. Bizim oynadığımız taktik belli, hücumda ve savunmada yapmak istediklerimiz belli. Zaman zaman bunları eksik yapsak da tam anlamıyla istediğimiz gibi olmasa da taktik belli. Bugün oynadığımız sistem 4-4-2 ve sonra 4-2-3-1’e döndük. Aslında sistem ve taktikle ilgili çok konuşabilirim ama herkes bizden her şeyi daha iyi bildiğini dile getiriyor. Genciz hata yapıyoruz ve insanız. Hata yapmaya devam edeceğiz. Hatalarımızı minimuma düşürmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

“Bugün futbolcular her şeyiyle istedi”

Futbolcuların üzerinde son haftalarda çok büyük bir baskı olduğunu söyleyen Bulut, “Bizim üzerimizde de oldu. Yanlış transferler yaptığımız söylendi. Her şeye saygı duyuyorum. Ama bir şeyi yüzde yüz istediğiniz zaman takım olarak, futbolcular olarak, ekip olarak değişimi görebiliyorsunuz. Bugün futbolcular her şeyiyle istedi. Gaziantep maçıyla başladı bu durum. Verilmeyen golümüz ve penaltımız vardı. Bu hafta nasip oldu maçı çevirmek. İstediğimiz bu değişime daha iyi bir şekilde taraftarımıza hissettirmeye çalışacağız” dedi.

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