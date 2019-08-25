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Erol Bulut: ”Maçı haklı olarak 4-1 kazandık”

Süper Lig’in 2.

25 Ağustos 2019 Pazar 01:42
Erol Bulut: ”Maçı haklı olarak 4-1 kazandık”

Süper Lig’in 2. hafta maçında sahasında konuk ettiği Kasımpaşa’yı 4-1’lik skorla mağlup eden Alanyaspor’da Teknik Direktör Erol Bulut, ”İkinci yarıda daha iyi bir oyun oynadık, defansta kontrollüydük. Yakaladığımız pozisyonları çok iyi değerlendirdik ve 3 gol daha atarak maçı haklı olarak 4-1 kazandık” dedi.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, bu maçı kazandıklarından dolayı mutlu olduğunu söyledi. Bulut, ”Bugün kazanmak istediğimiz bir maçtı. Bunu başardığımızdan dolayı mutluyuz ama kolay olmadı. İlk yarı 1-0 öne geçtik ama biraz pozisyonlarda acele ettik ve bunun neticesinde de kaptırdığımız bir topla kontrataktan gol yedik. Zaten Kasımpaşa çok iyi çıkan bir takım. Nitekim golü de öyle yedik. İkinci yarıda daha iyi bir oyun oynadık, defansta kontrollüydük. Yakaladığımız pozisyonları çok iyi değerlendirdik ve 3 gol daha atarak maçı haklı olarak 4-1 kazandık” dedi.



“Minimum hata ile yolumuza devam edeceğiz”


Yollarına devam edeceklerini aktaran teknik adam Bulut, 2. galibiyetlerini aldıklarını belirtti. Bulut, ”Galibiyetlerde herkes mutlu neşeli ama biz 4-1 kazanmamıza rağmen yaptığımız ufak tefek hataları görmemiz gerekiyor. Çünkü her hafta üzerine koymamız gerekiyor daha az hata yapmamız gerekiyor. Önümüzdeki haftalarda bunu daha iyi düzeye getirerek minimum hata ile yolumuza devam ederiz” diye konuştu.



“Takımın 12. oyuncusu oldular”


Taraftarlar hakkında da konuşan Bulut, ”Stat, güzel zemin muhteşem, Yaşımız 44 olmazsa biz de oynardık. Taraftar da muhteşemdi. 1-1 olunca da takımı desteklediler. Takımın 12. oyuncusu oldular. İnşallah bu şekilde devam ederiz” ifadelerini kullandı.



“Biraz duygusallık yaşayacağız”


Haftaya eski takımı Malatyaspor ile yapacağı maçı da yorumlayan Erol Bulut şunları söyledi:


“Sonuçta orada 2 yıl güzel bir süreç geçirdim. Başarılı bir 2 sezon oldu. Biraz duygusallık yaşayacağız ama sonuçta şu an Alanyaspor için çalışıyoruz. Her şeyimizi Alanyaspor için yapacağız. İnşallah haftaya oraya gittiğimizde mutlu bir şekilde döneriz.”

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 01:42
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