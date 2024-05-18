Erol Bulut hakkında ilk kez paylaştı: Başka takıma gidebilir! Dört ayağının üzerine düştü... Bakın ne yapmış

Cardiff City’te sözleşmesi sona eren teknik direktör Erol Bulut için kulübün eski oyuncusu Rob Earnshaw’dan açıklama geldi. Erol Bulut’la yeni sözleşme için görüşmelerin geç başladığını söyleyen Earnshaw, “Cardiff City şu anda gerçekten zor durumda ve böyle olmamalıydı. Bu altı ay önce yapılmalıydı.

Takım yine dört ayağının üzerine düştü...

Erol Bulut iyi bir menajer ve sözleşme yenilememeliler. İmzalaması için ortada bir sözleşme olduğuna inanıyorum ama bunun için geç kalındı.” dedi.

Cardiff City’nin planlamada hata yaptığını söyleyen Earnshaw, “Gelecek sezon için planlama yapılmalı, hangi oyuncularla sözleşme imzalayacaksınız ve nasıl ilerleyeceksiniz, yapılması gereken bunlar. Bir menajeriniz olana kadar bu konular söz konusu olmaz çünkü bunları yapacak birine ihtiyacınız var.” diye konuştu. Earnshaw, son olarak, “Erol Bulut farklı bir takıma giderse ve Cardiff City yeni bir menajer arayışına başlarsa buna şaşırmam.” diye konuştu. Erol Bulut yönetimindeki Cardiff City, Championship’te geçen sezonu 62 puanla 12. sırada tamamlamıştı.

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