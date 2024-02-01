Erol Bulut, Fenerbahçe'nin yıldızına kancayı taktı
Teknik direktörlüğünü Erol Bulut'un yaptığı İngiltere Championship ekibi Cardiff City, Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Lincoln Henrique'ye talip oldu.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de uzun süreli sakatlığının ardından sahalara geri dönen Lincoln Henrique'ye talip çıktı.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erol Bulut'un çalıştırdığı Cardiff City, Brezilyalı futbolcu ile yakından ilgileniyor. Cardiff City'nin, Lincoln Henrique için Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü İsmail Kartal'ın vereceği raporun ardından Lincoln Henrique'nun geleceği netlik kazanacak.
Spor
FENERBAHÇE TRANSFER HABERİ: Adeta yeni bir takım inşa edilecek! Varsa yoksa Sergen Yalçın dersi verilmeye başlandı…