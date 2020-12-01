Erol Bulut Beşiktaş yenilgisinin faturasını 2 kişiye kesti

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbiden puansız ayrılan sarı-lacivertliler teyakkuz haline geçti. İç sahada Konyaspor ve Beşiktaş'a karşı alınan üst üste mağlubiyetler camiada şok etkisi yaratırken önlemler alınmaya başlandı.

Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ve Sportif Direktör Emre Belözoğlu derbi mağlubiyetinin ardından futbolcularla görüşme yaptı. Bulut, oyundan memnuniyetsizliğini dile getirirken Belözoğlu yeni oluşturulan bu kadronun ilerleyen süreçte daha iyi performans vereceğine inandığını belirtti.

Sahaya sürdüğü ilk 11'den beklediği verimi alamayan ve takımın derbi performansı nedeniyle hayal kırıklığına uğrayan Erol Bulut bazı değişiklikler yapmayı planlıyor.

45 yaşındaki çalıştırıcı, takımının derbide 4 gol yemesinden sonra faturayı savunma oyuncularına kesti.

Milliyet'in haberine göre, büyük ümitlerle transfer edilen Mauricio Lemos, Beşiktaş derbisinde hayal kırıklığı yaratan isimlerin başında geliyor. Daha önce de kendisine verilen fırsatları iyi değerlendiremeyen Uruguaylı futbolcu bu şansı da kullanamadı.

Serdar Aziz'in yerine ilk 11'de başlayan Uruguaylı stoper, savunmada oldukça aksadı ve Fenerbahçe kalesinde birçok pozisyon verdi.

Beşiktaş karşılaşmasında ilk 11'de forma giyen Filip Novak, ne geride ne de ileride varlık gösteremedi.