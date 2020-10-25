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Gündem Ermenistan'la ilgili kritik sözler: Yüz yıl önce...
Gündem

Ermenistan'la ilgili kritik sözler: Yüz yıl önce...

Yeniakit.com.tr'ye konuşan AK Parti Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmların tarihi sürecini anlattı.

Yeniakit Publisher
2020-10-25 19:06:00 -
Ermenistan'la ilgili kritik sözler: Yüz yıl önce...

Taha Emre ÖZDEMİR / TBMM

AK Pareti Kars Milletvekili ve TBMM Azerbaycan Dostluk Grubu Üyesi Prof. Dr. Yunus Kılıç, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki çatışmaların tarihi sürecini anlattı.

"1826'ya kadar o bölgede Ermenistan diye bir devlet yoktu." diyen Prof. Kılıç, "Ruslar sanki o zamandan bugünü planladıkları için Ermenilere orada bir devlet kurduruyorlar. Bu devleti de günü geldiği zaman bazen İran'a bazen Türkiye'ye bazen de Azerbaycan'a karşı kullanmak üzere planladıkları için Ermenistan sınırlarını da ülkemizle İran ve Azerbaycan'ın tam içine yerleştiriyorlar." ifadelerini kullandı.

'Ermenistan kendine verilen rolü yüzyıldır yerine getiriyor'

Ermenistan'ın geçmişte olduğu gibi bugün de kendine biçilmiş rolü yerine getirdiğini söyleyen Prof. Kılıç, "1917'de Bolşevik ihtilali olunca Rusya işgal ettiği Osmanlı topraklarından çekildi fakat biz boşalan topraklarımızda Ermenilerle çatışmak zorunda kaldık. Ermeniler de o günlerden itibaren işgalci ve bölgeye huzursuzluk veren bir topluluk olarak kurgulanmışlar. Bugün de görevlerini yerine getirmeye devam ediyorlar." diye konuştu.

Prof. Dr. Yunus Kılıç, sözlerine şöyle devam etti:

"Ermenistan'ın da onu maşa olarak kullananların da unuttuğu bir şey var ki ne Azerbaycan o zamanki Azerbaycan ne Türkiye o zamanki Türkiye ne de Türk dünyası o zamanki Türk dünyası."

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