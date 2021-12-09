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Dünya Ermenistan'ın saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu
Dünya

Ermenistan'ın saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan Silahlı Kuvvetlerinin ateşi sonucu bir Azerbaycan askerinin şehit olduğunu duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 09:45:00 -
Ermenistan'ın saldırısında bir Azerbaycan askeri şehit oldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, sınırın Kelbecer bölgesinde Ermeni askerleri Azerbaycan mevzilerinin olduğu noktalara ateş açtı. Gece yapılan saldırıda Azerbaycan askeri Asıf Aliyev şehit oldu.

Azerbaycan ordusunun müdahalesiyle Ermenistan saldırısı durduruldu.

Bakanlık gerilimin tüm sorumluluğunun Ermenistan'ın askeri ve siyasilerinde olduğunu bildirdi.

 

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