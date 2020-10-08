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Aktüel Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı 31'e yükseldi
Aktüel

Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı 31'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 13:26:33 -
Ermenistan'ın saldırılarında hayatını kaybeden Azerbaycanlı sivil sayısı 31'e yükseldi

BAKÜ (AA) - Ermenistan'ın, Azerbaycan yerleşim birimlerine top ve füzelerle gerçekleştirdiği saldırılarda yaşamını yitiren sivil sayısı 31'e, yaralı sayısı 154'e yükseldi.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül'den 8 Ekim 13.00'e kadar Ermenistan'ın saldırıları nedeniyle meydana gelen can ve mal kayıplarının bilançosunu açıkladı.

Açıklamaya göre, belirtilen dönemde 31 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 154 sivil yaralandı.

Ermenistan'ın saldırılarında 928 ev, 45 apartman, 133 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de Azerbaycan sivil yerleşim birimlerine ateş açan Ermenistan ordusuna ait Grad füze sisteminin imha edildiğini duyurdu.

Hacıyev, Grad sisteminin imha edilmesiyle çok sayıda sivilin hayatının kurtarıldığını belirtti.

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