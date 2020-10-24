Ermenistan'ın kalleş saldırısı sonrası Azerbaycan'dan acı haber
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'ın Terter'de sivil yerleşim birimlerine yönelik kalleş saldırısı sonucunda 16 yaşındaki bir gencin hayatını kaybettiğini açıkladı.
İşgalci Ermenistan ordusunun Terter'de sivil yerleşim birimlerine yönelik kalleş saldırısı sonucunda 1 kişi hayatını kaybetti.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun Terter'de sivillere yönelik saldırısında roketin bir evin bahçesine düşmesi sonucunda Orhan İsmayılzade (16) adlı bir gencin hayatını kaybettiği belirtildi.