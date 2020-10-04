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Gündem Ermenistan’ın attığı bomba Kerim Ulak’ın yakınına düştü
Gündem

Ermenistan’ın attığı bomba Kerim Ulak’ın yakınına düştü

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, Ermenistan’ın vurduğu Terter’den canlı yayın yaptığı sırada, işgalcilerin bombalarının hedefi olmak üzereydi.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 11:58:00 -

İşgalci Ermenistan güçleri, Azerbaycan’la yaşanan çatışmalar esnasında sivil yerleşim yerlerini bombalayarak alenen savaş suçu işledi. Özellikle Terter’e yapılan saldırılar sonucunda, aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda sivil şehit düştü.

Gazetecilerin bulunduğu alanları da bombalayan işgalci Ermeni güçleri, AA, TRT ve İHA muhabirlerinin yayın yaptığı noktaları da hedef aldı.

A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak da Terter’e giderek yaşanan çatışmaların izlerini canlı yayında paylaştı. Bölgeden yayın yapan Ulak, Ermenilerin bombaladığı bir alanı gösterdiği esnada yakınına işgalciler tarafından atılan bir bomba düştü.

Bombanın etkisiyle panik yaşayan gazetecilerin o anları kameralara anbean yansıdı.

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