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Aktüel Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri sürüyor
Aktüel

Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-10-26 09:08:38 -
Ermenistan'ın ateşkes ihlalleri sürüyor

BAKÜ (AA) - Ermenistan ordusunun saat 08.00'de ilan edilen ateşkesi ihlal ederek Azerbaycan ordusunun mevzilerine ve sivil yerleşim birimlerine ateş açmayı sürdürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Ermenistan ordusunun tüm cephe boyunca ve iki ülke sınırındaki Azerbaycan birlikleri ile sivil yerleşim birimlerine top ve havan ateşi açtığı belirtildi.

Açıklamada, Ermenistan'ın Berd, Çemberek ve Vardenis illerinden Azerbaycan'ın Tovuz, Gedebey ve Daşkesen illerine ateş açıldığı belirtildi.

Terter, Ağdam, Fuzuli, Laçın ve Gubadlı istikametlerinde konuşlu Azerbaycan birliklerine de Ermenistan ordusunca ateş açıldığı kaydedildi.

ABD'nin Azerbaycan ile Ermenistan'ın üzerinde anlaştığını açıkladığı, Dağlık Karabağ'da insani amaçlı geçici ateşkes yerel saatle 08.00'de yürürlüğe girmişti.

Ermenistan ordusu saat 08.05'te ateşkesi ihlal ederek işgal altındaki Laçın kenti istikametinden Laçın'ın Sefiyan köyünde konuşlu Azerbaycan birliklerine ve Terter kenti ile köylerine top atışı gerçekleştirmişti.

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