Ermenistan'ı ürkütecek görüntü!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntüler paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerince gerçekleştirilen TurAz Kartalı Tatbikatı'ndan görüntülerin yer aldığı video paylaştı.
Bakanlıktan paylaşımda, Türkiye ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin birlikte icra ettiği tatbikatın planlandığı gibi başarıyla devam ettiği belirtildi. Videoda, Türk ve Azerbaycan silahlı kuvvetlerine ait tankların manevralarının yanı sıra askerlerin görüntüleri yer aldı.
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