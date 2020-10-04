  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ermenistan'ı sarsan operasyon! Araik Harutyunyan vuruldu
Gündem

Ermenistan'ı sarsan operasyon! Araik Harutyunyan vuruldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti Başkanı Araik Harutyunyan’ın ağır yaralandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 15:55:00 -

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Bakü’de düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmalara ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Ermenistan liderlerinin Azerbaycan’a karşı savaş suçu işlediğini belirten Haciyev, Ermenistan ordusunun Gence, Horadiz, Beylagan ve Terter şehirlerine düzenlediği füze saldırılarında ölen ve yaralanan siviller olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'ın şehir ve köylerine Ermenistan güçleri tarafından 10 binden fazla top mermisi atıldığını aktaran Haciyev, Ermenistan'ın bir terör devleti olduğunu kaydetti.

"Araik Harutyunyan ağır yaralandı"

Ermenistan tarafından Azerbaycan’ın şehirlerine parça tesirli bombaların atıldığını belirten Haciyev, Azerbaycan'ın bu saldırıların hiçbirini cevapsız bırakmadığını söyledi.

Ateşin Ermeni işgali altında bulunan topraklardan sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" Başkanı Araik Harutyunyan’ın emriyle açıldığını aktaran Haciyev, "Araik Arutunyan'a burada hitap etmek istiyorum. Araik Arutunyan, bir sığınağa saklandınız, Azerbaycan ordusu sizi orada buldu. Araik Arutunyan, Azerbaycan ordusunun nokta atışı sonucu ağır yaralandı. Aynı kader diğerlerini de bekliyor" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rusya'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması!
Dünya

Rusya'dan flaş Dağlık Karabağ açıklaması! "Tek bir şartla asker göndeririz"

İşgalci Ermenistan'ın başlattığı saldırı sonrası Azerbaycan'ın haklı olarak karşılık vermesiyle bölgede yeniden tansiyon yükselirken, Rusya ..
Metro girişinde skandal harita
Gündem

Metro girişinde skandal harita

Türk düşmanlığı yapan Ermenistan her zaman sözde büyük devlet arzunu güdüyor. Bunun için resmi harita bile hazırlamaktan çekinmiyor...
Mısır'da binlerce yıllık renkli 59 tabut bulundu
Dünya

Mısır'da binlerce yıllık renkli 59 tabut bulundu

Mısır Tarihi Eserler Bakanlığı, başkent Kahire'nin batısındaki Sakkara arkeolojik sit alanında, derinlikleri 10 ila 12 metre arasında değişe..
Satılık 2014 model Peugeot 301
Satılık 2014 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay