Ermenistan'ı sarsan operasyon! Araik Harutyunyan vuruldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Haciyev, Bakü’de düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında yaşanan çatışmalara ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Ermenistan liderlerinin Azerbaycan’a karşı savaş suçu işlediğini belirten Haciyev, Ermenistan ordusunun Gence, Horadiz, Beylagan ve Terter şehirlerine düzenlediği füze saldırılarında ölen ve yaralanan siviller olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'ın şehir ve köylerine Ermenistan güçleri tarafından 10 binden fazla top mermisi atıldığını aktaran Haciyev, Ermenistan'ın bir terör devleti olduğunu kaydetti.

"Araik Harutyunyan ağır yaralandı"

Ermenistan tarafından Azerbaycan’ın şehirlerine parça tesirli bombaların atıldığını belirten Haciyev, Azerbaycan'ın bu saldırıların hiçbirini cevapsız bırakmadığını söyledi.

Ateşin Ermeni işgali altında bulunan topraklardan sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyeti" Başkanı Araik Harutyunyan’ın emriyle açıldığını aktaran Haciyev, "Araik Arutunyan'a burada hitap etmek istiyorum. Araik Arutunyan, bir sığınağa saklandınız, Azerbaycan ordusu sizi orada buldu. Araik Arutunyan, Azerbaycan ordusunun nokta atışı sonucu ağır yaralandı. Aynı kader diğerlerini de bekliyor" ifadelerini kullandı.