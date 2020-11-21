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Dünya Ermenistan’dan Türkiye’ye tehdit
Dünya

Ermenistan’dan Türkiye’ye tehdit

Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda bozguna uğrayan ve ateşkes imzalamak zorunda kalan Ermenistan’ın Genelkurmay Başkanı Danışmanı Vladimir Pogosyan, Türkiye’yi hedef aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-21 17:36:00 -
Ermenistan’dan Türkiye’ye tehdit

Azerbaycan ordusu karşısındaki ağır yenilgiyi hazmedemeyen Pogosyan, Türkiye, İsrail ve Azerbaycan’dan intikam almaya söz verdiğini duyurdu. Türk SİHA’larının Azerbaycan’ın zaferinde başrolü oynaması nedeniyle Türkiye’ye düşmanlığı artıran Ermenistan’da Başbakanı Nikol Paşinyan da geçtiğimiz günlerde Karabağ’daki yenilgiden dolayı Türkiye’yi suçlamıştı. Paşinyan, “Azerbaycan ile savaşa hazırdık ama Türkiye yenilgimizin sebebi” ifadelerini kullanmıştı.

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