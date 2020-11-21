Ermenistan’dan Türkiye’ye tehdit
Dağlık Karabağ’daki çatışmalarda bozguna uğrayan ve ateşkes imzalamak zorunda kalan Ermenistan’ın Genelkurmay Başkanı Danışmanı Vladimir Pogosyan, Türkiye’yi hedef aldı.
Azerbaycan ordusu karşısındaki ağır yenilgiyi hazmedemeyen Pogosyan, Türkiye, İsrail ve Azerbaycan’dan intikam almaya söz verdiğini duyurdu. Türk SİHA’larının Azerbaycan’ın zaferinde başrolü oynaması nedeniyle Türkiye’ye düşmanlığı artıran Ermenistan’da Başbakanı Nikol Paşinyan da geçtiğimiz günlerde Karabağ’daki yenilgiden dolayı Türkiye’yi suçlamıştı. Paşinyan, “Azerbaycan ile savaşa hazırdık ama Türkiye yenilgimizin sebebi” ifadelerini kullanmıştı.