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Siyaset Ermenistan'dan Türkiye'ye deprem ziyareti
Siyaset

Ermenistan'dan Türkiye'ye deprem ziyareti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında taziyelerini iletmek için 15 Şubat günü Türkiye’ye gelecek.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 19:59:00 - 2023-02-14 20:06:32
Ermenistan'dan Türkiye'ye deprem ziyareti

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında taziyelerini iletmek için 15 Şubat günü Türkiye’ye gelecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrasında, Türkiye ile dayanışma sergilemek ve taziyelerini iletmek amacıyla 15 Şubat 2023 tarihinde Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek.

Bakan Çavuşoğlu ile görüşecek

Bakan Mirzoyan, Ankara’da Bakan Çavuşoğlu ile görüşmelerin ardından, Ermenistan'dan gelen arama ve kurtarma ekibinin çalışmalarının da sürdüğü Adıyaman’ı ziyaret edecek.

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