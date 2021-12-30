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Gündem Ermenistan'dan Türkiye kararı! Ambargoyu kaldırdılar
Gündem

Ermenistan'dan Türkiye kararı! Ambargoyu kaldırdılar

Ermenistan, Türk mallarına uyguladığı ambargoyu 1 Ocak tarihinden itibaren kaldırıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-30 20:57:00 - 2021-12-30 20:57:42
Ermenistan'dan Türkiye kararı! Ambargoyu kaldırdılar

Ermenistan hükümeti, Türk mallarına uygulanan ambargoyu 1 Ocak'tan itibaren kaldıracağını açıkladı.

Ekonomi Bakanlığı Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Türk mallarının ülkeye ithalatındaki ambargonun uzatılmamasına karar verildi" dedi.

Bu yılın başlarında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Erivan'ın Türkiye ile ilişkileri normalleştirmek için görüşmeler yapmaya hazır olduğunu söylemişti.

Türk mallarına ithalat yasağı, 31 Aralık 2020'de yürürlüğe girmiş, daha sonra 31 Aralık 2021'e kadar uzatılmıştı.

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