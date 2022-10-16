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Gündem Ermenistan'dan taziye mesajı
Gündem

Ermenistan'dan taziye mesajı

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Bartın'daki maden ocağında meydana gelen patlamada yaşamını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 02:18:00 -
Ermenistan'dan taziye mesajı

Mirzoyan, Twitter hesabından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun hesabını etiketleyerek yaptığı paylaşımda, "Bartın'daki kömür madeni kazasında yakınlarını kaybeden herkese başsağlığı dileriz. Yaralılara acil şifalar." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, bu mesaja "Samimi başsağlığı mesajınız için teşekkür ederim Bakanım." yanıtını verdi.

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