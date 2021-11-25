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Dünya Ermenistan'dan 'SİHA' itirafı! Rusya'yı suçladılar
Dünya

Ermenistan'dan 'SİHA' itirafı! Rusya'yı suçladılar

Ermenistan Meclis Başkanı Simonyan, Karabağ'ı Azerbaycan'a Rusya'nın verdiğini belirterek, Rus silahlarının Bayraktar İHA'lar karşısında yetersiz kaldığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 23:29:00 -
Ermenistan'dan 'SİHA' itirafı! Rusya'yı suçladılar

Ermenistan Meclis Başkanı Alen Simonyan Rus gazetecilerin sorularını yanıtladı. Aysor isimli Ermeni haber sitesindeki habere göre "Karabağ'ı teslim ettiniz" diyen Rus gazeteciye tepki gösteren Simonyan, "Karabağ’ı Azerbaycan’a veren Rusya’dır" diyerek, Rus devletini eleştirdi.

"Rus silahları işe yaramadı"

Rusya'nın Ermenistan'a yeterli kapasitede askeri teçhizat vermediğini söyleyen Simonyan, verilenlerin ise Bayraktar insansız hava araçları karşısında yetersiz kaldığını vurguladı.

"Esas sorun Bayraktar İHA’larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmememizdi"

"Azerbaycan Ordusu'nun hava üstünlüğü, özellikle de Türkiye'nin Bayraktar insansız hava araçlarının varlığı 2020 sonbaharında Dağlık Karabağ'daki askeri çatışmaların neticesini belirledi. Asker sayımız ile ilgili bir sorunumuz yoktu. Esas sorun Bayraktar İHA’larına karşı nasıl savaşacağımızı bilmememizdi. Rusya tarafından bize verilen teknik bunun için yeterli değildi.”

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