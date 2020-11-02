Ermenistan'dan haddini aşan açıklama! "Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor"

Ermenistan kuvvetleri 27 Eylül tarihinde Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef aldı ve füzeli saldırı yaptı. Bu saldırının ardından kendisini savunmaya geçen Azerbaycan, 37 günlük süreçte sahadaki Ermeni unsurlarını etkisiz hale getirdi. Azerbaycan'ın saldırıları karşısında çaresiz kalan Ermenistan askerleri cephelerden kaçarken, Erivan yönetimi 3 kez ateşkes istedi ve 3'ünü de ihlal etti.

Ermenistan'ın savaş suçu işlediği kabul edildi

Son olarak iki ülke arasında sivil hedeflerin vurulmayacağı yönünde anlaşma sağlanırken, Ermenistan bu anlaşmaya da sağdık kalmadı ve Azerbaycan'ın sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam etti. Ermenistan'ın Berde'ye düzenlediği saldırısında 21 kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Af Örgütü Ermenistan'ın savaş suçu işlediğini ve saldırılarda misket bombası kullandığını resmetti.

Azerbaycan'daki uçaklar birçok devleti rahatsız etti

Buna rağmen hiçbir devlet Ermenistan'ın karşısında durmazken, uluslararası kamuoyunu rahatsız eden durum Azerbaycan'da bulunan savaş uçakları oldu. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev uçakların kullanılmadığını defalarca söylerken, Ermenistan'a herhangi bir destek verilmesi durumunda uçakların havalanabileceğini vurguladı.

"Yeni sürprizler bekliyor"

Türkiye çatışmaların ilk gününden bugüne kadar Azerbaycan'ın yanında dururken, her süreçte destek olmaya devam edeceğinin altını çizdi. Yaşanan tüm gelişmelerin ardından Ermenistan Türkiye'ye karşı da cephe alırken, Ermeniler'den tehdit niteliğinde bir açıklama geldi. Ermeni Savunma Bakanlığı Sözcüsü Artsrun Hovhannisyan, "Türkiye ve Azerbaycan'ı yeni sürprizler bekliyor" ifadelerini kullandı.