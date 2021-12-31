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Gündem Ermenistan’dan dikkat çeken Türkiye kararı: 1 Ocak’ta ambargoyu kaldırıyorlar
Gündem

Ermenistan’dan dikkat çeken Türkiye kararı: 1 Ocak’ta ambargoyu kaldırıyorlar

Ermenistan hükümeti, bugün yaptığı kabine toplantısında dikkat çeken Türkiye kararına imza attı. Ermenistan, 1 Ocak itibariyle Türk ürünlerine yönelik ambargoyu kaldıracak.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 00:19:00 -
Ermenistan’dan dikkat çeken Türkiye kararı: 1 Ocak’ta ambargoyu kaldırıyorlar

Ermenistan, 1 Ocak itibariyle Türk ürünlerine yönelik yasağı kaldıracağını duyurdu. Açıklama Ermenistan Ekonomi Bakanlığı'ndan yapıldı.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan başkanlığındaki yılın son hükümet toplantısında Türk menşeli ürünlere yönelik devam eden boykot ele alındı.

1 Ocak 2022'ye kadar devam eden yasağın uzatılmaması yönünde karar verildi.

Ermenistan Ekonomi Bakanlığı, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Türk mallarına yönelik ambargonun kaldırılacağını açıkladı.

Ermenistan hükümeti tarafından, Karabağ'daki savaş döneminde Türk ürünlerine yönelik ambargo kararı alınmış ve ürünlerin bir yıl boyunca ülkeye girişine izin verilmemişti.

 

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