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Dünya Ermenistan’dan ateşkes ihlali: Azerbaycan-Nahçıvan koridoruna izin vermeyecekler!
Dünya

Ermenistan’dan ateşkes ihlali: Azerbaycan-Nahçıvan koridoruna izin vermeyecekler!

Ermenistan Kasım 2020'deki ateşkes anlaşmasına göre açılması gereken Azerbaycan-Nahçıvan koridoruna izin vermeyeceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 01:54:00 -
Ermenistan’dan ateşkes ihlali: Azerbaycan-Nahçıvan koridoruna izin vermeyecekler!

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'a bağlı Nahçıvan ile Azerbaycan arasında Ermenistan toprakları üzerinden geçecek Zengezur Koridoru'na izin vermeyeceklerini açıkladı.

Kasım 2020'de Dağlık Karabağ'daki bitiren ateşkes anlaşmasına göre Dağlık Karabağ'ın merkezi Hankendi (Stepanakert) ile Ermenistan arasında Laçin Koridoru açıldığı gibi kara bağlantısı bulunmayan Azerbaycan ve Nahçıvan arasında da Ermenistan'ın Zengezur (Syunik) bölgesinden koridor açılması kararlaştırılmıştı.

Fakat Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Ermenistan üzerinden Azerbaycan'a böyle bir koridor verilmesinin Ermenistan'ın egemenliğine aykırı olacağını belirterek bu koridorun oluşmasına izin vermeyeceklerini açıkladı.

Bu açıklamanın Ermenistan ve Türkiye ilişkilerinin normalleştirilmesinin gündemde olduğu bir döneme denk gelmesi dikkat çekti.

 

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