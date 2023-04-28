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Dünya Ermenistan'dan alçak saldırı! 3 Azerbaycanlı şehit oldu
Dünya

Ermenistan'dan alçak saldırı! 3 Azerbaycanlı şehit oldu

Yeniakit Publisher
2023-04-28 20:57:00 -
Ermenistan'dan alçak saldırı! 3 Azerbaycanlı şehit oldu

Ermeni güçlerinin döşediği mayının patlaması nedeniyle 3 Azerbaycanlı hayatını kaybetti.

Azerbaycan Başsavcılığı, 2. Karabağ Savaşı'nda işgalden kurtarılan Talış köyü kırsalında işgal döneminde Ermeni güçlerin döşediği mayının patlaması sonucu 3 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Soruşturma başlatıldı

Başsavcılığın açıklamasında, 3 kişinin anti tank mayının patlaması sonucu hayatlarını kaybettiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yaşamını yitiren kişilerin Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) ile işbirliği yapan bir İngiliz şirketinin Azerbaycanlı çalışanları olduğu kaydedildi.

Ölenlerin sayısı 54'e yükseldi

Son kayıplarıyla 2. Karabağ Savaşı sonrasında Ermeni güçlerin döşediği mayınların patlaması nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 54'e yükseldi.

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