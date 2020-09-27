Ermenistan'dan 55 yaş altındakilere seferberlik çağrısı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a sabah saatlerinde sivilleri hedef alan saldırıların ardından Azerbaycan misliyle karşılık verirken, Ermeni askerlerin ağlayarak cepheyi terk ettiği görüntüler kamuoyunda yankı uyandırdı. Türkiye'den Azerbaycan'a yönelik peş peşe gelen destek açıklamalarının ardından Ermenistan 55 yaş ve altındaki yedek subay, erbaş ve er kadroları için seferberlik çağrısı yaptı.

55 yaş ve altındakilere seferberlik çağrısı

Ermenistan Bakanlar Kurulu’nun sitesinde yayınlanan hükümet kararnamesinde, ülkede uygulanan sıkıyönetim çerçevesinde 55 yaş ve altındaki yedek subay, erbaş ve er kadroları için seferberlik çağrısının yapıldığı bildirildi.

Kararname metninde, “Ermenistan Cumhuriyeti'nde genel seferberlik ilan ediliyor, Silahlı Kuvvetlerin kullanımına yönelik plan uygulamaya konuluyor. 55 yaş altı yedek subay, erbaş ve er kadroları için seferberlik çağrısı var” ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'da savaş hali

Sabah saatlerinde sivil yerleşim yerleri Ermenistan tarafından hedef alınan Azerbaycan ise ülkede 24 saatliğine 'savaş hali' ilan ettiğini duyurdu.

Ne olmuştu?

Ermenistan sabah saatlerinde Azerbaycan sınır hattında sivil yerleşim yerlerini hedef aldı. Azerbaycan saldırıların ardından yaptığı misillemede çok sayıda Ermeni askerin öldüğünü duyururken Ermenistan işgali altındaki köylerin de kurtarıldığını bildirdi.