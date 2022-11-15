Ermenistan'dan 155 milyon dolarlık silah siparişi

Karabağ'da ağır hezimet yaşayan Ermenistan, ordusunda yeni bir atılım için Hindistan ile iş birliğine gidiyor. Obüsün geliştiricisi ve üreticisi olan Kalyani Strategic Systems, Ermenistan'a bir sonraki yıl içinde 155mm topçu silah sistemleri ihraç etmek için 155 milyon ABD doları tutarında bir sipariş aldığını bildirdi.

Ermenistan'ın siparişi Hindistan Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından doğrulanırken yerel kaynaklara göre 155 mm ATAGS'ın üç yıllık bir süre içinde üretilmesi bekleniyor.

Hindistanlı Bharat Forg ve Tata Advanced Systems Limited (TASL) şirketleri 155 mm ATAGS çekili obüsü üretmek için Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) ile iş birliği yapıyor. 155mm ATAGS'ın, benzer kalibreli ve kaideye monteli silah sisteminden daha ağır, daha güçlü ve daha uzun menzilli bir silah olduğu belirtiliyor.

Ermenistan Eylül ayında da Hindistan'dan 245 milyon dolar değerinde yerli Pinaka ÇNRA'lar, tanksavar roketleri ve bir dizi mühimmatın ihracatından oluşan bir siparişte bulunmuştu.

Maksimum atış menzili mermi ve roket kullanımına bağlı olarak 35 ve 45 km arasında değişen ATAGS 155 mm; dakikada en fazla 5-6 mermi ateşleyebiliyor. Çoklu Tur Eşzamanlı Darbe (MRSI) ateşleme yeteneğine sahip ATAGS 155 mm; bu özellikle 45 saniyede 5 mermi bir ateşleyebilir ve aynı anda 15 km uzaktaki bir hedefi vurabilir.

ATAGS, kara seyrüsefer sisteminden gelen atış verilerini kullanan otomatik bir silah hizalama sistemine ve balistik bilgisayara sahiptir. İrtifa, dönüş, mühimmat yükleme ve kama operasyonu otomatik olarak kontrol edilen ATAGS 155 mm; 7 kişilik bir ekip tarafından kullanılıyor.