Ermenistan'da Paşinyan'ı protesto eden göstericiler ile polis arasında arbede: 100'den fazla gözaltı
Dağlık Karabağ yenilgisinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan'a karşı başlayan gösterilerin devam ettiği Ermenistan'da hükümet binasına girmeye çalışan grup ile polis arasında arbedede yaşandı.
Ermenistan’da Başbakan Nikol Paşinyan karşıtı gösterilerde hükümet binasına girmeye çalışan göstericiler ile polis arasında çıkan arbedede 100’den fazla kişi gözaltına alındı.
Ermenistan’ın Dağlık Karabağ yenilgisinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan’a yönelik tepkiler dinmiyor. Dağlık Karabağ’da yeni bir statünün belirlenmesi ve Azerbaycan ile yeniden ilişkilerin başlatılmasına karşı çıkan muhalifler, geçtiğimiz mayıs ayından bu yana "Sivil Direniş" adı altında gösterilerine devam ediyor.
Paşinyan'a küfür ve hakaret yağdırdılar
Başkent Erivan’daki Fransız Meydanı’na kurdukları protesto çadırları önünde toplanan yüzlerce gösterici, sloganlarla istifaya davet ettikleri Paşinyan’a küfür ve hakaretler yağdırdı.
100'den fazla gözaltı
Hükümet binasına girmeye çalışan göstericiler ile polis arasında arbede yaşandı. Polisin sert müdahalesi sonrası 100’den fazla gösterici gözaltına alındı. Binaya giremeyen protestocular daha sonra Fransız Meydanı’ndaki protesto çadırlarına geri dönerken, çok sayıda göstericinin polis müdahalesinde yaralandığı açıklandı.