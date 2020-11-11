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Aktüel Ermenistan'da muhalefetten Paşinyan'a "istifa et" ültimatomu
Aktüel

Ermenistan'da muhalefetten Paşinyan'a "istifa et" ültimatomu

Yeniakit Publisher
2020-11-11 18:09:39 -
Ermenistan'da muhalefetten Paşinyan'a "istifa et" ültimatomu

ERİVAN (AA) – Ermenistan'da muhalefet partileri, Başbakan Nikol Paşinyan'ın bu gece yarısına kadar istifa etmesi için ültimatom verdi.

Muhalefet partileri, Ermenistan'ın başkenti Erivan'da Özgürlük Meydanında Paşinyan'a karşı gün boyu protesto gösterileri düzenledi.

Paşinyan'ın bu gece yarısına kadar istifa etmesi gerektiğini açıklayan parti temsilcileri, istifa etmemesi halinde parlamentonun devreye girmesi gerektiğini söyledi.

Ermenistan'da halk, Paşinyan'ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından protesto gösterilerine başlamıştı.

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