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Dünya Ermenistan'da kriz sürüyor! Manukyan'a soruşturma
Dünya

Ermenistan'da kriz sürüyor! Manukyan'a soruşturma

Ermenistan Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, ülkedeki anayasal düzenin zorla değiştirilmesi çağrıları yaptığı gerekçesiyle muhalefetin Başbakan adayı ve Vatanı Kurtarma Hareketi Başkanı Vazgen Manukyan hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 21:09:00 -
Ermenistan'da kriz sürüyor! Manukyan'a soruşturma

Ermenistan'da ordunun Başbakan Nikol Paşinyan'ın istifası için muhtıra vermesinin ardından başlayan siyasi krizin çözümü için hükümet ile muhalefet uzlaşı arayışlarına devam ediyor. Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Paşinyan, parlamentoda yer alan muhalif Aydınlanmış Ermenistan Partisi Başkanı Edmon Marukyan ile görüştü.

Erken parlamento seçimi konusunun ele alındığı görüşmede Paşinyan, Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın görevden alınması yönündeki kararının seçim konusuyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Paşinyan ve Marukyan, ülkede oluşan siyasi krizin çözümü için istişarelere devam etme konusunda anlaştı.

Marukyan ise Başbakan ile görüşmesine ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada, "Paşinyan'a Genelkurmay Başkanı meselesini erken seçim sonrası ele almayı önerdim." dedi.

"Başbakan bu iki konuyu ilişkilendirmiyor ancak biz bunları ilişkilendiriyoruz." diyen Marukyan, şimdilik hükümet ile herhangi bir anlaşmaya varılmadığını ve istişarelerin devam edeceğini söyledi.

Marukyan, "Ülkenin siyasi krizden çıkması gerekiyor. Bunun için de erken parlamento seçiminin yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Genelkurmay Başkanlığı için 4 aday konuşuluyor iddiası

Ülke basınında çıkan haberlerde, Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ın görevden henüz ayrılmadığı belirtildi.

Hükümet içinde ise Genelkurmay Başkanlığı için 4 aday üzerinde istişarelerin devam ettiği öne sürüldü.

Eski Cumhurbaşkanı'nından "erken seçime katılacağım" açıklaması

Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan, ülkede erken parlamento seçimi yapılması için Başbakan Paşinyan'ın istifa etmesi gerektiğini söyledi.

Yapılması halinde erken seçimde aday olacağını belirten Koçaryan'ın bu açıklaması, eski Cumhurbaşkanı'nın siyasi parti kurmak gibi bir niyetinin olmadığı şeklinde yorumlandı.

Hakkında soruşturma açılan muhalefet liderinden "Paşinyan gidecek" açıklaması

Ermenistan Soruşturma Komitesinden yapılan açıklamada, ülkedeki anayasal düzenin zorla değiştirilmesi çağrıları yaptığı gerekçesiyle muhalefetin Başbakan adayı ve Vatanı Kurtarma Hareketi Başkanı Vazgen Manukyan hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada ayrıca Manukyan'a yurt dışı yasağı getirildiği ifade edildi.

Manukyan ise konuya ilişkin açıklamasında, "Tüm suçlamaların, siyasi nedenleri var. Gözaltına alınıp alınmamam önemli değil. Hareketimiz mücadeleye devam edecek, Paşinyan da gidecek." ifadesini kullandı.

Ermenistan'da Paşinyan'ın istifası için muhtıra

Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan ve üst düzey komutanlar, 25 Şubat'ta Başbakan Paşinyan'ı istifaya çağıran bir bildiriye imza atarak Paşinyan'a muhtıra vermişti.

Paşinyan, hemen Genelkurmay Başkanı Gasparyan'ı görevden aldığını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Sarkisyan, Gasparyan'ın görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzalamamıştı.

Paşinyan, ordu komutanlarının kendisine yönelik istifa çağrılarını "darbe girişimi" olarak nitelemişti.

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