Ermenistan'da gözaltına alınmış, bugün geri dönmüştü... Fotoğraf için tekrar tekrar yeri öptürdüler

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde hayvanları otlatırken, geçtiği Ermenistan’da tutuklanan Umut Ali Özmen (16), 64 gün cezaevinde kaldıktan sonra geçtiğimiz gün serbest bırakılmıştı. Umut Ali bugün evine döndü.

TÜRK BAYRAĞIYLA POZ VERDİ

Türkiye-Gürcistan sınırındaki Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Ali, Türkiye topraklarına adım atar atmaz yeri öptü, ardından Türk bayrağı ile kameralara poz verdi.

GAZETECİLER DEFALARCA ASFALT ÖPTÜRDÜ

Bu anı ölümsüzleştirmek isteyen gazeteciler de genç Umut'un Türkiye topraklarını öpmesini fotoğraf makineleriyle çekmeye çalıştı. O anı kaçıran basın mensupları Umut Ali'ye "bir daha öp" diye seslenerek devamlı direktiflerde bulundu. Ali de basın mensuplarını kırmayarak asfaltı defalarca öptü. DHA'dan servis edilen görüntüde gazetecinin Ali'ye yeri öptükten sonra, "Heh tamam..." dediği işitiliyor.

HAYVANLARI ALMAK İÇİN YAYLAYA GİTMİŞTİ

Akyaka’ya bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin oğulları Umut Ali, 24 Temmuz günü, otlayan hayvanlarını geri getirmek için yaylaya gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi’ne ulaşan Umut Ali, merak edip, tepeyi aşarak, diğer yamaca indi.

GÖZALTINA ALINDI

Köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri, sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen’i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen’in 5 saatlik çabası sonucu Cebeci Sınır Karakolu’nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali’nin Ermenistan’a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak, cezaevine konuldu.

BAŞKAN ERDOĞAN ARAYA GİRDİ

Umut Ali’nin sınır ihlali nedeniyle Ermenistan’da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı arayarak, gencin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan’ın bu talebine olumlu yanıt verdi.

ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPMEK İSTİYOR

Umut Ali Özmen de cep telefonu aracılığıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, serbest kalmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük katkısı olduğunu belirterek, ülkeye döndüğünde Erdoğan’ın elini öpmek istediğini dile getirdi.