0553 313 94 23

Ermenistan'da gözaltına alınmış, bugün geri dönmüştü... Fotoğraf için tekrar tekrar yeri öptürdüler

Sınır ihlali yaparak geçtiği Ermenistan'da gözaltına alınan 16 yaşındaki Umut Ali Özmen, Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı. Özmen, Türkiye'ye girerken gazetecilere konuştu, fotoğraf için poz verdi. Özmen'in tekrar yeri öpmesinin istenmesi dikkat çekti.

27 Eylül 2018 Perşembe 14:43

Kars’ın Akyaka ilçesine bağlı Küçükdurduran köyünde hayvanları otlatırken, geçtiği Ermenistan’da tutuklanan Umut Ali Özmen (16), 64 gün cezaevinde kaldıktan sonra geçtiğimiz gün serbest bırakılmıştı. Umut Ali bugün evine döndü.

TÜRK BAYRAĞIYLA POZ VERDİ

Türkiye-Gürcistan sınırındaki Türkgözü Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapan Ali, Türkiye topraklarına adım atar atmaz yeri öptü, ardından Türk bayrağı ile kameralara poz verdi.

GAZETECİLER DEFALARCA ASFALT ÖPTÜRDÜ

Bu anı ölümsüzleştirmek isteyen gazeteciler de genç Umut'un Türkiye topraklarını öpmesini fotoğraf makineleriyle çekmeye çalıştı. O anı kaçıran basın mensupları Umut Ali'ye "bir daha öp" diye seslenerek devamlı direktiflerde bulundu. Ali de basın mensuplarını kırmayarak asfaltı defalarca öptü. DHA'dan servis edilen görüntüde gazetecinin Ali'ye yeri öptükten sonra, "Heh tamam..." dediği işitiliyor. 

HAYVANLARI ALMAK İÇİN YAYLAYA GİTMİŞTİ

Akyaka’ya bağlı Küçükdurduran köyünde yaşayan Altınay- Mustafa Özmen çiftinin oğulları Umut Ali, 24 Temmuz günü, otlayan hayvanlarını geri getirmek için yaylaya gitti. Sınırdaki Şiş Tepesi’ne ulaşan Umut Ali, merak edip, tepeyi aşarak, diğer yamaca indi.

GÖZALTINA ALINDI

Köylünün ihbarı üzerine Ermenistan askerleri, sınırı ihlal eden Umut Ali Özmen’i gözaltına aldı. Babası Mustafa Özmen’in 5 saatlik çabası sonucu Cebeci Sınır Karakolu’nun kamera kayıtları incelendi ve Umut Ali’nin Ermenistan’a götürüldüğü belirlendi. Umut Ali Özmen, burada tutuklanarak, cezaevine konuldu.

BAŞKAN ERDOĞAN ARAYA GİRDİ

Umut Ali’nin sınır ihlali nedeniyle Ermenistan’da tutuklu olmasına ilişkin basına yansıyan haberler üzerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı arayarak, gencin iadesini istedi. Paşinyan da Erdoğan’ın bu talebine olumlu yanıt verdi.

ERDOĞAN'IN ELİNİ ÖPMEK İSTİYOR

Umut Ali Özmen de cep telefonu aracılığıyla gazetecilere yaptığı açıklamada, serbest kalmasında Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük katkısı olduğunu belirterek, ülkeye döndüğünde Erdoğan’ın elini öpmek istediğini dile getirdi.

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 14:43
  1. Kars
  2. umut ali özmen
  3. ermenistan

YORUM YAZ

  • Şeref KazanŞeref Kazan54 dk önce
     ... bence yalamalı
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

ATM'den para çektikten sonra kurşun yağdırdılar
  1. ATM'den para çektikten sonra kurşun..
  2. Dolarda büyük düşüş! 6 TL'nin altını..
  3. Borsa İstanbul’un yeni başkanı belli..
  4. Esed İdlib’de şeytanlık peşinde
  5. Günlerce tatava yapmışlardı... İntihar..
  6. Nepal'de sel felaketi 117 can aldı
  7. 'Af' çıkarsa 50 bin torbacı serbest..
  8. Binali Yıldırım'dan af açıklaması:..
  9. Otomobili derede bulunmuştu, cesedi..
  10. İstanbul'da sahte deterjan operasyonu
  11. Fed'in kararı sonrası dolarda düşüş..
  12. "15 Temmuz'da, 'Manyak mısınız ne..
  13. ABD ve İsrail, Türkiye’de yeni bir..
  14. TBMM'de 5 parti o konuda anlaştı!
  15. FLAŞ! 160 yıllık matematik problemi..
  16. 3. Havalimanı ulaşım ihalesini Otobüs..
  17. AB sınırlarında 31 milyon ürüne el..
  18. Ölen kızı için iPhone şeklinde mezar..
  19. Ermenistan'da gözaltına alınmış, bugün..
  20. YSK'dan "mükerrer kayıt" mesajı
Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
UEFA Uluslar Ligi fikstür
UEFA Uluslar Ligi fikstür

Günün Karikatürü

27 Eylül 2018
Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir