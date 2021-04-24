Ermenistan'da flaş gelişme: Doğum gününde istifa etti

Doğum gününde istifa ettiğini açıklayan Ermenistan Çalışma ve Sosyal İşler Bakanı Mesrop Arakelyan, Facebook paylaşımında istifasının gerekçelerine yer vermezken, yalnızca Karabağ’daki ‘savaş sonrası sosyal krizin üstesinden gelinebileceğini’ kaydetti.

Arakelyan ayrıca, ‘sadece Karabağ'daki savaşın neden olduğu sosyal felaketin sonuçlarının üstesinden gelmeye yardımcı olmak adına savaş sonrasındaki zor dönemde kendi üstüne sorumluluk aldığını’ ifade etti.

Açıklamasında Dağlık Karabağ’da savaş sonrası yaşanan sosyal zorlukların çoğunlukla üstesinden gelinmesi ile ilgili memnuniyetini ifade eden Ermeni Çalışma Bakanı, bölgedeki konut programlarının uygulanması ve geliştirilmesinde yeni bir evreye geçildiğini aktardı.

Bakan Arakelyan, yakın zamanda hükümetin ekonomik ve sosyal bir dizi kararına katılmadığını dile getirmişti.