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Dünya Ermenistan'da beklenmedik tutuklama
Dünya

Ermenistan'da beklenmedik tutuklama

Ermenistan'ın eski Karabağ sorumlusu ve Silahlı Kuvvetler İstihbarat Başkanı ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Arayik Harutyunyan, görevini kötüye kullandığı gerekçesiyle tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-12-20 07:54:00 - 2022-12-20 07:56:13
Ermenistan'da beklenmedik tutuklama

Ermenistan'da cephe hattındaki görevini ihmalle suçlanan eski Silahlı Kuvvetler İstihbarat Başkanı ve Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tümgeneral Arayik Harutyunyan tutuklandı.

Ermenistan resmi haber ajansı Armenpress'e göre tutuklama Ermenistan Başsavcılığı yetkilileri tarafından teyit edildi.

Tümgeneral Harutyunyan'a, 2. Kolordu komutanlığı görevi sırasında, Gegharkunik bölgesinde bulunan Kut ve Verin Şorja köyleri yakınındaki bölgede Ermenistan ve Azerbaycan askerleri arasında Mayıs 2021'de yaşanan çatışmalarla ilgili 13 Aralık'ta "görevi ihmal" suçlaması yöneltilmişti.

14 Aralık'ta gözaltına alınan Harutyunyan hakkında tutuklama kararı verildi.

Harutyunyan'ın görevi ihmalle suçlandığı kolordu komutanlığından birkaç ay sonra Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı ve Genelkurmay Başkan Yardımcılığı görevine atandığı biliniyor.

Ermenistan kaynaklarına göre, Harutyunyan merkezdeki görevlerinden bir süre önce açığa alınmıştı.

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