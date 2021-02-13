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Dünya Ermenistan'da deprem
Dünya

Ermenistan'da deprem

Ermenistan'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yeniakit Publisher
2021-02-13 15:36:00 -
Ermenistan'da deprem

Ermenistan Acil Durumlar Bakanlığına bağlı Sismik Değerlendirme Merkezi tarafından yapılan açıklamada, başkent Erivan’ın 11 kilometre güneyinde yer alan Armavir sınırlarında yerel saatle 15.29’da 4.7 şiddetinde deprem meydana geldiği bildirildi.

Depremin başkent Erivan, Aştarak, Azerbaycan sınırında bulunan Vayots Dzor ve Ararat kentlerinde de hissedildiği, can ve mal kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Erivan dahil birçok kentte elektrik ve internet şebekelerinde kesintiler meydana geldiği ifade edildi.

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