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Gündem Ermenistan'a Türk hacker şoku! Öyle bir not düştüler ki...
Gündem

Ermenistan'a Türk hacker şoku! Öyle bir not düştüler ki...

Azerbaycan ordusu işgalci Ermenistan güçlerine karşı zafer üstüne zafer kazanırken Türk hackerlar da kardeş ülkeye destek için harekete geçti. Türk hacker grubu, RootAyyıldız Ermenistan Futbol Federasyonu'nun internet sitesini hackledi.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 17:11:00 -
Ermenistan'a Türk hacker şoku! Öyle bir not düştüler ki...

Dağlık Karabağ'ı işgal altında tutan Ermenistan, Azerbaycan'ın sivil yerleşim bölgelerini ve askeri mevzilerini bombalamıştı. Karşı saldırı başlatan Azerbaycan ordusu işgalci Ermeni güçlerine ağır darbe vurdu.

İlerleyişini dört koldan sürdüren Azerbaycan ordusu işgal altındaki topraklarını kurtarmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran Ermenistan güçleri ağır kayıplar vererek geri çekilmeye başladı. Köşeye sıkışan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ise Rusya ve Batılı ülkelere yalvararak Azerbaycan'ı ve Türkiye'yi durdurmalarını istedi.

Bu gelişmeler yaşanırken Türk Hackerlar da Ermenistan'a karşı harekete geçti. Ermenistan Futbol Federasyonu'nun internet sitesini hackleyen Türk hacker grubu RootAyyıldız siteye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in birlikte yer aldığı fotoğrafı koydu.

Fotoğrafın altına da anlamlı bir not düşen RootAyyıldız, "Gafiller, boynumuzu eğmek isterler ama bilmezler ki biz bir tek Allah'ü Teala'nın huzurunda eğiliriz" ifadelerini kullandı.

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